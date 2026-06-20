Erdogan je najvećeg turskog nogometaša protjerao iz zemlje: Sada mu se ime pojavilo na stadionu

Podijeli :

X

Reprezentacija Turske završila je nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što je upisala dva poraza u prva dva kola. Izgubila je od Australije rezultatom 0:2 te potom od Paragvaja 0:1. Posljednja utakmica skupine ostat će bez rezultatskog značaja.

Sportski neuspjeh zasjenio je i incident koji je izazvao burne reakcije u turskoj javnosti. Na semaforu stadiona u Santa Clari, tijekom prikaza navijačkih poruka, dvaput se pojavilo ime Hakana Şüküra, nekadašnjeg kapetana reprezentacije i jedne od najvećih legendi turskog nogometa, koji je danas u Turskoj politički kontroverzna figura.

Prema navodima, dio navijača je platio kako bi se njegovo ime prikazalo na stadionu. Šükür je nakon događaja iz 2016. godine optužen od strane turskih vlasti za povezanost s organizacijom FETÖ i navodno sudjelovanje u pokušaju državnog udara protiv predsjednika Recepa Tayyip Erdoğana, zbog čega je napustio zemlju i živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje, prema dostupnim informacijama, radi kao vozač taksija. Navodno se nije pojavio na stadionu.

Unatoč političkim kontroverzama, Şükür ostaje važan dio povijesti turskog nogometa. Kao kapetan je vodio Tursku do najvećeg uspjeha u povijesti – trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 2002. godine. Na istom turniru postigao je i najbrži pogodak u povijesti Svjetskih prvenstava, zabivši nakon samo 11 sekundi igre.

Bivši napadač Galatasaraya i dalje drži rekorde po broju nastupa (112) i pogodaka (58) za reprezentaciju Turske, najbliži mu je za sada aktualni kapetan Hakan Çalhanoğlu, koji ima 108 nastupa i 22 pogotka.