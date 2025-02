Erceg: S Hajdukom sam sve dogovorio i trebao sam se vratiti. Onda se promijenio trener i nisu me htjeli više

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Novopečeni igrač Gorice i povratnik u SHNL, Ante Erceg gostovao je u podcastu Utakmicu po utakmicu. Tema je naravno bio i njegov bivši klub Hajduk, s kojim se i nije razišao u najboljim odnosima.

Ercega su između ostalog i pitali: “Ante, Hajduku nedostaje igrač poput tebe, golgeter, igrač sa srcem, jesu li te kontaktirali sada u zadnje vrijeme?”

Erceg je bio iskren: “Ne, sada nisu. Trebao sam doći u Hajduk prije Esbjerga, bila je to zima 2020. i dogovorio sam se tada sve s gospodinem Brbićem, koji je tada bio predsjednik, a trener je bio Burić. Dogovorili smo sve oko posudbe, Hajduk praktički ništa nije trebao platiti jer me se Brondby htio riješiti. Sve je bilo dogovoreno, ali se promijenio trener, došao je Tudor. Tudor me nije htio i tu je puklo sve.”

“Sada nije bilo nikakvih kontakata, s Livajom sam se vidio na padelu pa smo popili piće. Odnosi su s nama sasvim u redu, mediji to pumpaju nepotrebno. Livaja je super dečko, a incidente na terenu odmah zaboravim. Hajduk se uvijek više naglašava”