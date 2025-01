Erceg: Rijeka bi bila prvak da igra u dresovima Dinama ili Hajduka

Podijeli :

Guliver image

Napadač Gorice je imao kontroverznu izjavu na račun borbe za naslov u domaćem prvenstvu.

Hrvatska nogometna liga je od siječnja ponovno bogatija za Antu Ercega. Prekaljeni 35-godišnji napadač vratio se na domaće travnjake u dresu Gorice, a nije dugo trebalo da se upiše među strijelce. Zatresao je mrežu već u svom debiju za Goricu u remiju protiv Varaždina.

Temperamentni Splićanin dao je intervju za list Regional Express povodom svog povratka u Hrvatsku:

“Zvala me Gorica i inzistirala na mom dolasku. Moram biti iskren – privuklo me i to što je trener Gorice Mario Carević, za kojega smatram da je jako dobar trener. Volim tu njegovu strast prema nogometu i, ajmo reći, najviše zahvaljujući njemu sam sada tu. Zahvalio bih NK Gorici na povjerenju. Meni je također žao što to nije zeleno-žuti dres, ali to je nogomet. U Istri sam proveo predivne, skoro pa dvije godine, gdje su me ljudi prihvatili i gdje sam ginuo i borio se zbog njih jer su mi davali neku posebnu energiju. Nikada neću zaboraviti te trenutke koje sam proživio s njima, kako na terenu tako i izvan njega”, poručio je Erceg koji nije skrivao svoje simpatije prema bivšem klubu – Istri.

Gorica je šesti hrvatski klub za Antu Ercega nakon RNK Splita, Junaka iz Sinja, Hajduka, Osijeka te spomenute Istre. Kao igrač s pregršt iskustva u HNL-u, Erceg je komentirao i troboj za naslov:

“Što se tiče prvaka, jako je teško to procijeniti u ovom trenutku. Rijeka mi igra najbolji nogomet i, po meni, trenutačno je u najboljoj formi. No mislim da neće izdržati do kraja. Velika borba vodit će se između Hajduka i Dinama, ali samo zbog veličine tih klubova. Da Rijeka igra u Dinamovim ili Hajdukovim dresovima, odmah bih vam rekao da će Rijeka biti prvak. No ovako mislim da će netko od ove dvojice uzeti naslov”, zaključio je napadač Goričana.

Gorica je trenutno posljednja momčad hrvatskog prvenstva sa 16 osvojenih bodova, a u sljedećoj utakmici će gostovati kod Ercegova bivšeg kluba – Istre.