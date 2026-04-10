Enzo Fernandez se ispričao Chelseaju zbog spornih izjava o Real Madridu

Čini se da bi zahlađeni odnosi na relaciji Chelsea - Enzo Fernandez mogli biti ostavljeni u prošlosti.

Prvotimac Chelseaja Enzo Fernandez i njegov agent ispričali su se klubu nakon izjava koje je veznjak dao u Argentini tijekom reprezentativne pauze, izvijestili su britanski mediji.

Fernandez je u intervjuima u Argentini rekao da bi volio živjeti u Madridu, ostavljajući mogućnost prelaska u Real Madrid ovog ljeta otvorenom.

Unatoč tome, londonski klub kaže da nije bilo razgovora o njegovoj prodaji, uz napomenu da Argentinac ima važeći ugovor do 2032. godine, javlja Sky Sport.

Zbog kontroverznih izjava, trener Chelseaja Liam Rosenior odlučio je izostaviti Fernandeza iz momčadi za dvije utakmice, protiv Port Valea (7:0) i nadolazeći dvoboj protiv Manchester Cityja.

Iako Real Madrid planira dovesti veznjaka na ljeto, a Fernandez je među željama “kraljevskog kluba”, njegova procijenjena vrijednost prelazi 100 milijuna funti, dok Chelsea trenutno nema namjeru prodati ga.

Dodatni problem za igrača je činjenica da je među onima koji žele poboljšanje uvjeta ugovora, a najnovije izjave mogle bi negativno utjecati na njegovu poziciju u pregovorima s klubom.