Englezi žele zadržati bivšu zvijezdu Reala, evo koliko će ponuditi PSG-u

AP Photo/Darren Staples via Guliver

Za španjolsku reprezentaciju skupio je 38 nastupa, te je zabio dva gola.

Engleska Aston Villa ponudit će 20 milijuna eura odštete PSG-u za veznjaka Marca Asensia (29), koji je proljetni dio prošle sezone bio na posudbi u “Villansima”.

Britanski mediji tvrde da je španjolski reprezentativac već dogovorio trogodišnji ugovor s Aston Villom, te se sada čeka odgovor PSG-a na ponuđenu odštetu. Ugovor s francuskim klubom ističe mu u lipnju sljedeće godine.

Trener europskog prvaka iz 1982. Unai Emery veliki je fan Asensia, te smatra da španjolski veznjak donosi raznovrsnost u napad Ville. U proljetnom dijelu prošle sezone Asensio je u dresu Aston Ville upisao osam golova i jednu asistenciju.

Karijeru je započeo u Mallorci, a kao 19-godišnjak prešao je u Real Madrid. “Kraljevi” su ga prvo poslali na posudbu u Espanyol, a u ljeto 2016. vratio se Real, za koji je odigrao 286 utakmica, te je ubilježio 61 pogodak i 32 asistencije.

Nakon sedam godina u Realu u ljeto 2023. je kao slobodan igrač prešao u PSG. No, u europskom prvaku imao je skromnu minutažu, pa je proljetni dio prošle sezone bio na posudbi u klubu s Villa Parka.