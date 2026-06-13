Englezi razotkrili Tuchelovu taktičku zamku: ‘Hrvatskoj sprema kaos’

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Otočki mediji već naveliko analiziraju kako će se Tri lava postaviti protiv Vatrenih, a britanski The Sun donosi detaljnu taktičku analizu igre Thomasa Tuchela.

Engleska nogometna reprezentacija otvorit će svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u srijedu protiv Hrvatske, u utakmici koja će se igrati u Dallasu.

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Englezi se najviše pribojavaju da će Hrvatska stati u čvrsti, niski blok te da bi njihova reprezentacija mogla upasti u dobro poznatu zamku – sporo i predvidljivo kruženje oko obrane. Ipak, čini se da je njemački stručnjak na klupi Engleske pronašao rješenje u obliku potpuno novog sustava.

“Engleska će u fazi napada prelaziti u dinamičnu formaciju u obliku slova W. Taj sustav uključuje dvojicu iznimno progresivnih veznjaka, najvjerojatnije Judea Bellinghama i Declana Ricea, koji će operirati odmah iza leđa napadača. Ključna figura u ovoj postavci je Elliot Anderson, koji kao jedini zadnji vezni ima zadatak brzim, okomitim dodavanjima kroz sredinu lomiti zgusnutu obranu”, predviđa The Sun.

Poseban Tuchelov trik leži i u slobodi koju planira dati kapetanu Harryju Kaneu.

“Kada se on spusti duboko u veznu liniju kako bi primio loptu, automatski sa sobom povlači hrvatske stopere. U tom trenutku prostor se otvara za Bellinghama (ili krila poput Sake ili Maduekea) koji iz drugog plana utrčavaju na poziciju napadača.”

Uz to, Tuchel od svojih bekova (Reece James i Nico O’Reilly) traži da ne idu široko, već da utrčavaju u sredinu, u prostor koji će im otvoriti Kane.

“Time će stvoriti kaos u rotacijama koji je protivničkim obranama iznimno teško pratiti.”

Unatoč optimizmu u engleskom taboru, The Sun upozorava da jedna figura na suprotnoj strani i dalje predstavlja golemu opasnost – Luka Modrić. Legendarni kapetan Vatrenih, koji nevjerojatno igra na još jednom Svjetskom prvenstvu, označen je kao “mozak cijele operacije”.

Engleski analitičari upozoravaju svoje reprezentativce da ne nasjedaju na Modrićeve trikove.

“On će se namjerno spuštati duboko po loptu do svog vratara kako bi izmamio Ricea, Bellinghama ili Andersona u visoki pritisak, a onda brzim pasom i okretom osvojio prostor koji su Englezi napustili. Modrić više nema brzinu mladog veznjaka, ali njegov nogometni IQ je izvan svih granica. Ako Engleska bude previše agresivna i lakomislena u pritisku na njega, Modrić će sam diktirati tempo i režirati njihov pad”, piše The Sun.

Ipak, Englezi vide i veliku manu u sustavu Zlatka Dalića koju Tuchel pod svaku cijenu želi iskoristiti. S obzirom na to da Hrvatska voli visoko gurnuti svoje bekove prema naprijed, iza njihovih leđa ostaje golem, prazan prostor.

“Ako Engleska uspije presjeći loptu u sredini i brzo transformirati napad, brzonoga krila poput Bukaya Sake i Anthonyja Gordona trebala bi imati lagan posao u situacijama „jedan na jedan“ na širokom prostoru. Očekuje nas uzbudljiva taktička bitka u Teksasu”, zaključuje engleski medij.