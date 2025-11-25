Englezi otkrili što Tottenham planira s Vuškovićem, u priču se uključila i Borussija?

Mlada zvijezda Tottenhama, 18-godišnji hrvatski branič Luka Vušković, briljira na posudbi u Hamburgu i zbog toga privlači sve veći interes europskih klubova.
Kako piše TEAMtalk, Spursi zato planiraju ponuditi novi, poboljšani ugovor kako bi osigurali njegovu budućnost.
Njegove odlične predstave u Bundesligi privukle su pozornost i drugih njemačkih klubova, uključujući Borussiju Dortmund, koja se raspituje o njegovom statusu. Hamburg bi ga rado zadržao, ali svjesni su da je to teško izvedivo.
Tottenham, međutim, ima jasnu viziju za Vuškovića. Sportski direktori Fabio Paratici i Johan Lange rade na jačanju njegova ugovora, iako još nije odlučeno hoće li sljedeće sezone biti priključen prvoj momčadi. Vuškovićeve igre samo su potvrdile da se radi o igraču za budućnost, što je klub prepoznao još dok se za njega interesirao Bayern.
Budući da je ispunio očekivanja, Spursi ga žele nagraditi. Iako mu ugovor traje do 2030., očekuje se da će do kraja sezone dobiti povišicu i produženje, kao potvrdu klupske vjere u njegov razvoj.
