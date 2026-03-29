Englezi nakon otkaza Tudoru: ‘Tottenham je donio iznenađujuću odluku…’

Engleski mediji Tudorov mandat u Tottenhamu opisuju kao neuspješan, naglašavajući da momčad nije uspio izvući iz opasne zone na ljestvici.

The Sun navodi da je dobio otkaz nakon samo šest tjedana: “Tudor je dobio otkaz nakon noćne more koja je trajala šest tjedana.”

BBC ističe trajanje njegova mandata: “Tudor je napustio Tottenham nakon samo 44 dana vođenja kluba.”

Daily Mail piše kako je poraz od Foresta dodatno povećao zabrinutost navijača zbog ispadanja: “Igor Tudor napustio je Tottenham samo 44 dana nakon što je došao i užasnog poraza od Foresta koji je pogoršao strahove od ispadanja.”

Sky Sports naglašava iznenađenje odlukom kluba: “Tottenham je donio iznenađujuću odluku da otpusti Tudora nakon sedam utakmica i 44 dana.”

The Guardian dodaje: “Tudor je napustio Tottenham nakon 44 dana, a klub se zaglibio u probleme s ostankom u ligi.”

The Telegraph zaključuje: “Hrvat je napustio klub nakon 44 dana u kojima Tottenham nije pobijedio u Premier ligi i približio se zoni ispadanja.”