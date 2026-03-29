Englezi nakon otkaza Tudoru: ‘Tottenham je donio iznenađujuću odluku…’

Igor Tudor više nije trener Tottenhama, objavio je klub na društvenim mrežama.
“Možemo potvrditi da je sporazumno dogovoren trenutačni odlazak glavnog trenera Igora Tudora iz kluba.
Svoje su dužnosti također napustili trener vratara Tomislav Rogić i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na svemu što su učinili tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili.
Ujedno izražavamo suosjećanje s Igorom Tudorom zbog gubitka koji je nedavno pretrpio te njemu i njegovoj obitelji upućujemo punu podršku u ovim teškim trenucima. Informacije o novom glavnom treneru klub će objaviti naknadno”, stoji u objavi londonskog kluba.
Hrvatski trener napušta Tottenham nakon samo 44 dana na klupi, tijekom kojih je vodio momčad u sedam utakmica.
U tom razdoblju upisao je čak pet poraza, jedan remi i jednu pobjedu, i to protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka. U Premier ligi osvojio je tek jedan bod, u remiju protiv Liverpoola, dok je u osmini finala Lige prvaka ispao upravo od Atletico Madrida.
U posljednjem susretu poražen je uvjerljivih 3:0 na domaćem terenu od izravnog konkurenta u borbi za opstanak, Nottingham Foresta. Tako se Tottenham sedam kola prije kraja nalazi na 17. mjestu s 30 bodova, samo jednim više od 18. West Hama i zone koja vodi u Championship.
Evo što pišu engleski mediji
Engleski mediji Tudorov mandat u Tottenhamu opisuju kao neuspješan, naglašavajući da momčad nije uspio izvući iz opasne zone na ljestvici.
The Sun navodi da je dobio otkaz nakon samo šest tjedana: “Tudor je dobio otkaz nakon noćne more koja je trajala šest tjedana.”
BBC ističe trajanje njegova mandata: “Tudor je napustio Tottenham nakon samo 44 dana vođenja kluba.”
Daily Mail piše kako je poraz od Foresta dodatno povećao zabrinutost navijača zbog ispadanja: “Igor Tudor napustio je Tottenham samo 44 dana nakon što je došao i užasnog poraza od Foresta koji je pogoršao strahove od ispadanja.”
Sky Sports naglašava iznenađenje odlukom kluba: “Tottenham je donio iznenađujuću odluku da otpusti Tudora nakon sedam utakmica i 44 dana.”
The Guardian dodaje: “Tudor je napustio Tottenham nakon 44 dana, a klub se zaglibio u probleme s ostankom u ligi.”
The Telegraph zaključuje: “Hrvat je napustio klub nakon 44 dana u kojima Tottenham nije pobijedio u Premier ligi i približio se zoni ispadanja.”
