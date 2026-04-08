Englezi imaju priliku izvesti povijesni pothvat, iduće sezone čak sedam klubova u Ligi prvaka?

Arsenal je pobjedom kod Sporting CP (1:0) u prvoj četvrtfinalnoj utakmici UEFA Champions League osigurao da Engleska ima najmanje pet klubova u Ligi prvaka sljedeće sezone.

No, moguće je da ih bude čak sedam, što bi značilo da bi se više od trećine od ukupno 20 premierligaša natjecalo u elitnom natjecanju.

Za sada ih je sigurno pet, a peto mjesto Engleska je dobila kroz sustav European Performance Spot (EPS). UEFA je uvela pravilo prema kojem dvije države s najboljim koeficijentom dobivaju dodatno mjesto u Ligi prvaka. Pobjedom Arsenala u Lisabonu Engleska je već osigurala jedno od ta dva mjesta, dok se za drugo bore Španjolska, Njemačka i Portugal.

✅ CONFIRMED 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England secured (at least) FIVE teams in 🔵 UCL 2026/27! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England mathematically confirmed a Top 2 place in seasonal country ranking. 🇩🇪 Germany added +0.286 and decreased the gap to 🇪🇸 Spain in the race for 2nd place! pic.twitter.com/z0az0mpZ5t — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 7, 2026

Čak devet klubova iz Premier League izborilo je nokaut fazu europskih natjecanja i tako skupilo najviše bodova. Pet ih je stiglo do četvrtfinala, čime je potvrđena dominacija engleskih klubova i osigurano dodatno mjesto u Ligi prvaka.

U završnih sedam kola Premier lige vodi se velika borba za peto mjesto. Trenutno su na vrhu Arsenal, Manchester City, Manchester United i Aston Villa, dok je na petom mjestu Liverpool s 49 bodova. Odmah iza njega je Chelsea s 48, a slijede Brentford i Everton s po 46 bodova. U utrci su još i Fulham, Brighton & Hove Albion, Sunderland, Newcastle United i Bournemouth. Razlika između petog i 13. mjesta iznosi samo sedam bodova, što znači da se gotovo pola lige bori za Ligu prvaka.

Postoji i mogućnost da Engleska dobije šest ili čak sedam predstavnika. Ako Aston Villa osvoji UEFA Europa League, a sezonu završi izvan top četiri, Engleska bi dobila dodatno mjesto u Ligi prvaka.

Isto vrijedi i za Liverpool u slučaju osvajanja Lige prvaka. Ako Redsi osvoje natjecanje, a ne završe među četiri najbolja u ligi, Engleska bi također dobila dodatnog predstavnika.

Postoji i najluđi scenarij: ako dva engleska kluba osvoje europska natjecanja, a u Premier ligi završe na petom i šestom mjestu, čak bi i sedmoplasirani klub izborio Ligu prvaka.

Na kraju treba spomenuti i Nottingham Forest, koji se bori za opstanak u ligi, ali je istovremeno u četvrtfinalu Europske lige protiv FC Porto. Ako osvoji Europsku ligu, ponovio bi prošlosezonski uspjeh Tottenhama i iz donjeg dijela tablice izborio plasman u Ligu prvaka.