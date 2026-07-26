Englezi: Arsenalu novac nije problem, spremni su za Viniciusovu plaću ponuditi i do 25 milijuna eura

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Image

U subotu je u medije izašla šokantna informacija kako Arsenal, aktualni osvajač Premier lige, želi dovesti Viniciusa Juniora iz Real Madrida.

Tu vijest objavio je najutjecajniji engleski novinar David Ornstein koji je naglasio kako razgovori između klubova nisu počeli, no da su svi u klubu usklađeni u naumu da Brazilca dovedu na Emirates.

Brojni navijači počeli su govoriti kako je Viniciusova plaća prevelika za Arsenal, no u nedjelju je engleski Telegraph objavio kako su Topnici spremni Brazilcu ponuditi najveću plaću u njihovoj povijesti.

Kako navodi Dominic King, Arsenal je spreman ponuditi 470 tisuća eura tjedno što bi na godišnjoj razini iznosilo nešto manje od 25 milijuna eura. To bi Viniciusu bila manja plaća nego u Real Madridu, no tamo ima samo 50% prava na svoja autorska prava.

Taj postotak bi narasao u Engleskoj te bi Vinicius mogao zarađivati i više nego što je to činio u Madridu.

Službena ponuda još uvijek nije poslana, ali ju ponedjeljak je zakazan novi razgovor Viniciusa i Reala oko novog ugovora. Brazilcu trenutačni ugovor ističe u 2027. godini te ga Los Blancosi ne žele izgubiti bez odštete ako se ne dogovore oko novog ugovora.