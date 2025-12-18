Engleskom velikanu starom 154 godine prijeti likvidacija?

Podijeli :

Nogometni klub Reading našao se pred prijetnjom likvidacije nakon što je bivši direktor Nigel Howe pokrenuo pravni postupak, svega nekoliko mjeseci nakon što je klub napokon dobio novog vlasnika. Engleski trećeligaš, koji se godinama suočavao s ozbiljnim problemima, u svibnju je od kontroverznog Dai Yonggea preuzeo bivši čelnik Wycombea Rob Couhig, piše The Sun.

Howe, investitor u nekretnine, tijekom Daiove ere obnašao je funkcije izvršnog direktora i potpredsjednika kluba te je bio zadužen za dugotrajni proces prodaje. Prema navodima Telegrapha, upravo je on sada pokrenuo postupak s ciljem likvidacije kluba.

Reading je brzo reagirao službenim priopćenjem u kojem potvrđuje da je u sporu s Howeom, ali odbacuje sve optužbe. Klub je naglasio da, zbog mogućih daljnjih pravnih koraka, zasad neće davati dodatne izjave.

Ovaj spor samo je nastavak niza problema koji su obilježili razdoblje pod bivšim vlasnikom. Tijekom upravljanja Dai Yonggea, Readingu je zbog financijskih nepravilnosti oduzeto ukupno 18 bodova, klub je bio suočen sa zabranama transfera, a sve je završilo ispadanjem iz Championshipa 2023. godine.

Nezadovoljni navijači tada su pokrenuli kampanju “Sell Before We Dai”, zahtijevajući Daiov odlazak. Organizirali su brojne prosvjede, a najpoznatiji je bio onaj u rujnu 2023., kada su tijekom utakmice protiv Burton Albiona na teren bacali teniske loptice.

Amerikanac Rob Couhig pokušao je preuzeti klub još u rujnu 2024., no taj je pokušaj propao, a Dai je krivnju svalio upravo na njega. Ipak, Couhig, zajedno s poslovnim partnerom Toddom Trosclairom, ustrajao je i u svibnju ove godine dovršio preuzimanje. Vijest je među navijačima dočekana s velikim olakšanjem, a kampanja “Sell Before We Dai” poručila je kako je riječ o povijesnom danu i zahvalila Couhigu što je spasio 153 godine star klub od propasti.

Unatoč novom vlasništvu, sportski rezultati zasad ne prate optimizam. Reading se nalazi na 18. mjestu League Onea s pet pobjeda u 19 utakmica. U listopadu je trenera Noela Hunta zamijenio Leam Richardson, a momčad očekuje domaća utakmica protiv Luton Towna na stadionu Select Car Leasing.

Reading FC je profesionalni klub iz Readinga u grofoviji Berkshire i natječe se u EFL League One. Nadimak kluba je “The Royals”, prema statusu Berkshirea kao kraljevske grofovije, dok su ranije bili poznati i kao “The Biscuitmen” zbog povezanosti grada s tvornicom keksa Huntley & Palmers. Klub je osnovan 1871. godine, u Football League je ušao 1920., a prvi put je u najvišem rangu zaigrao u sezoni 2006./07.

Reading je igrao u Premier ligi i 2012./13., nakon osvajanja Championshipa sezonu ranije, ali je odmah ispao. Osvojio je Full Members’ Cup 1987./88., a u FA kupu je dvaput stigao do polufinala. Klub je 102 godine igrao na Elm Parku, a od 1998. na stadionu koji se danas, zbog sponzora, zove Select Car Leasing Stadium. Također drži nekoliko rekorda, uključujući 106 bodova osvojenih u Championshipu 2005./06. i osmo mjesto u Premier ligi u sezoni 2006./07.