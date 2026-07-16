Engleski nogometaši iskazuju nezadovoljstvo Tuchelovom taktikom: ‘Trebali smo nastaviti napadati’

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AP Photo/Rebecca Blackwell)

Eliminacija Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine izazvala je brojne reakcije na Otoku, a britanski mediji pišu kako dio reprezentativaca nije razumio odluke izbornika Thomasa Tuchela u završnici utakmice.

Engleska je sve do 84. minute imala vodstvo zahvaljujući pogotku Anthonyja Gordona, no tada je uslijedio preokret aktualnog svjetskog prvaka. Lionel Messi upisao je dvije asistencije, a Argentina je pobjedom 2:1 izborila plasman u finale.

Prema pisanju Telegrapha, velik broj engleskih igrača bio je iznenađen Tuchelovim defenzivnim izmjenama u trenutku kada je njegova momčad imala prednost. Umjesto dodatnog pritiska prema naprijed, njemački stručnjak u igru je uveo Ezrija Konzu, Dana Burna i Nicka O’Reillyja, dok su na klupi ostali Bukayo Saka, Ollie Watkins i Noni Madueke. Ivan Toney i Marcus Rashford na teren su ušli tek u šestoj minuti sudačke nadoknade.

U svlačionici je, navodno, prevladavalo mišljenje da je Argentina bila “zrela” za poraz te da nije bilo potrebe da se momčad toliko povuče.

Jedan od najboljih engleskih igrača u toj utakmici, Marc Guehi, praktički je potvrdio takav dojam.

“Poslije gola samo smo pokušavali sačuvati prednost, a na ovoj razini to jednostavno nije dovoljno. Trebali smo nastaviti napadati. Izgledalo je kao da smo nakon vodstva odlučili samo braniti se”, rekao je branič.

Tuchel, međutim, ne smatra da je pogriješio.

“Nakon utakmice postoji milijun izbornika koji misle da znaju bolje. Ja sam odluke donosio na temelju onoga kako sam vidio utakmicu. Nemam nikakvog žaljenja. Momčad je dala sve od sebe i odigrala jednu od najboljih utakmica otkako sam izbornik”, poručio je Nijemac.