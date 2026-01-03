Engleski insajder: Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?

Podijeli :

xNigelxKeenex via Guliver Image

Engleski mediji ponovno spekuliraju o mogućem povratku Slavena Bilića na klupu West Hama, s obzirom na to da londonski klub ni s Nunom Espíritom Santom nije uspio pronaći kontinuitet dobrih rezultata. Iako je Bilić ranije bio među glavnim kandidatima za nasljednika Grahama Pottera, uprava je tada povjerenje dala portugalskom treneru, no slabi rezultati ponovno su otvorili pitanje nove promjene na klupi.

Prema informacijama insajdera Bena Jacobsa, hrvatski stručnjak spreman je preuzeti momčad i tijekom sezone ako dođe do nove smjene trenera u redovima „Čekićara“. Kao jedna od opcija spominje se i Michael Carrick, ali Bilićeva snažna povezanost s klubom i navijačima stavlja ga u povoljniji položaj.

Slaven Bilić uživa posebno poštovanje među navijačima West Hama. Njegov prvi mandat, koji je trajao od ljeta 2015. do studenoga 2017., smatra se jednim od najstabilnijih razdoblja kluba u Premier ligi. Najbolji rezultat ostvario je u sezoni kada je West Ham završio sedmi, svega četiri boda udaljen od plasmana u Ligu prvaka.

Nakon rastanka s West Hamom, Bilić je ostao u Engleskoj te s West Bromwich Albionom u sezoni 2019./20. izborio promociju u Premier ligu. Kasnije je vodio i Watford, a posljednji angažman imao je u saudijskom Al-Fatehu, s kojim se razišao u kolovozu prošle godine.

U trenutku kada West Ham ponovno prolazi kroz rezultatsku krizu, ime trenera koji je već ostavio dubok trag u istočnom Londonu sve se češće spominje kao moguće rješenje.