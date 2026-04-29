Emotivni Darijo Srna: ‘Cijela Ukrajina će navijati za Šahtar. Ako uđemo u finale, zovem Zelenskog’

Nogometaši Šahtara u četvrtak će u Krakowu odigrati prvu utakmicu polufinala Konferencijske lige protiv Crystal Palacea. Poljski grad tako postaje već peta europska lokacija na kojoj ukrajinski klub igra domaće susrete, nakon Varšave, Hamburga, Gelsenkirchena i Ljubljane.

Klub je prije 12 godina bio prisiljen napustiti svoju Donbas Arenu zbog ruske okupacije te od tada svoje utakmice kao domaćin igra diljem Europe. Unatoč dugotrajnom izgnanstvu, Šahtar se uspio zadržati među konkurentnim europskim momčadima, što potvrđuju i polufinala Europa lige 2016. i 2020. godine.

Međutim, potpuna ruska invazija 2022. godine dodatno je uzdrmala klub i dovela ga na rub opstanka. Mnogi strani igrači napustili su momčad nakon što im je FIFA omogućila odlazak bez odštete, a žalba Šahtara za 50 milijuna eura odštete nije prihvaćena, zbog čega je klub morao krenuti u potpunu obnovu.

“Gotovo preko noći ostali smo bez 14 igrača i cijelog stručnog stožera. FIFA nas je uništila, a mi smo počeli graditi novu, ukrajinsku momčad. Prve sezone igrali smo s 99 posto ukrajinskih igrača, a godinu kasnije ponovno smo počeli dovoditi Brazilce”, rekao je engleskim medijima bivši kapetan hrvatske reprezentacije i sportski direktor Šahtara Darijo Srna.

Na kraju je istaknuo koliko ova utakmica znači za cijelu Ukrajinu.

“Kad smo iz Europa lige prešli u Konferencijsku, rekao sam da ne volim to natjecanje. Ali sada shvaćam da smo ulaskom u polufinale napravili nevjerojatnu stvar, ne samo za naše igrače, već i za našu zemlju. Cijela Ukrajina gledat će našu utakmicu u četvrtak i navijati za Šahtar. Ako uđemo u finale, pozvat ćemo predsjednika Volodimira Zelenskog da bude naš gost na utakmici u Leipzigu.”