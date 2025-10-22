Emir Sahiti se vraća u Hajduk?!

Trenutačno u Bundesligi gotovo da ne igra i nije u planovima trenera, i upravo to Hajduk pomno prati s mogućnošću zimskog povratka igrača.

“Splićani bi ga rado vratili, ali bi to mogla biti samo posudba. Naime, Sahiti ima preveliki ugovor u HSV-u koji mu Hajduk ne bi mogao ponuditi. Veliko je pitanje je li to uopće moguće. Iako je Sahiti uživao u Splitu, odlučan je u tome da se izbori za mjesto u HSV-u i nastupa u Bundesligi. Iz toga kuta njegov odlazak u Hajduk je malo vjerojatan”, piše Morgen Post.

Sahiti je Hajduk napustio u kolovozu 2024. kada je prodan HSV-u za 1,2 milijuna eura. U svojoj prvoj sezoni u Njemačkoj odigrao je 27 utakmica i upisao tri gola te dvije asistencije.

Splitski klub ga je ranije imao od 2019. do 2024., tijekom kojih je odradio 121 nastup s 18 golova i 16 asistencija. Također je reprezentativac Kosova s sedam nastupa i jednim postignutim golom.