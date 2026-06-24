Džeko ispisao novu stranicu povijesti BiH u ključnom ogledu s Katarom

Iza njega po broju golova nalazi se Vedad Ibišević s 28 pogodaka, dok je po broju nastupa drugi Miralem Pjanić sa 115 utakmica.

Džeko je bio dio generacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014., a sada ima priliku ponovno odvesti BiH do povijesnog uspjeha i plasmana u nokaut-fazu.