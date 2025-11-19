Dvaput je gubio od Hrvatske, a sada je dao otkaz iako je bio na korak od izravnog plasmana na SP

Podijeli :

xToyinxOshodix via Guliver

Engleski nogometni stručnjak, 64-godišnji Steve McClaren podnio je ostavku na dužnost izbornika Jamajke nakon što nije uspio izboriti izravni plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

U zadnjem kolu skupine B zone CONCACAF Jamajka je trebala pobjedu na svom terenu protiv Curacaa kako bi osvojila prvo mjesto i izravni plasman na SP, no susret je završio rezulttom 0-0 pa je Curacao izborio svoj povijesni prvi plasman na SP, dok će Jamajka morati u Interkontinentalne kvalifikacije u ožujku.

Jamajka je tijekom dvoboja tri puta pogađala okvir gola no nije uspjela pronaći put do mreže i gola koji bi ih odveo na njihovo drugo SP u povijesti, dosada je jedini nastup upisala u Francuskoj 1998.

“Ponekad je najbolja stvar koju vođa može napraviti je ta da prepozna kada je potreban novi glas, nova energija i drugačija perspektiva kako bi momčad krenula naprijed”, rekao je McClaren koji je ovdašnjoj javnosti najpoznatiji kako engleski izbornik iz kvalifikacija za EURO 2008. na koji se Engleska nije plasirala nakon što je u zadnjem kolu na Wembleyju izgubila od Hrvatske sa 2-3.

Jamajka će u Interkontinentalnim kvalifikacijama pokušati izboriti SP u konkurenciji Nove Kaledonije, Bolivije, DR Konga, Iraka i Surinama.