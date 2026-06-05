Dva najbolja kluba Premier lige u borbi za potpis najskupljeg Talijana u povijesti

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Action Images via Reuters/Lee Smith/Guliver Image

Engleski prvak Arsenal navodno je zainteresiran za dovođenje Sandra Tonalija, veznjaka Newcastlea, za kojeg interes pokazuje i Manchester City kao alternativnu opciju za pojačanje veznog reda.

Najnovije informacije o mogućem transferu talijanskog reprezentativca objavio je poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Arsenalovi planovi za ljetni prijelazni rok

Iza Arsenala je sjajna sezona u kojoj je momčad Mikela Artete osvojila prvi naslov prvaka Engleske nakon 22 godine. Iako je prošloga tjedna u finalu Lige prvaka poražena od PSG-a nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 4:3, zarada ostvarena u tom natjecanju trebala bi pomoći klubu u dovođenju pojačanja.

Romano je nedavno otkrio da Arsenal tijekom ljeta planira dovesti najmanje tri nova igrača, a prioritetne pozicije su krilo, vezni igrač i desni bek.

“Arsenal je već započeo s planiranjem ljetnih pojačanja. Očekuju se najmanje tri nova igrača, a možda i više, ovisno o odlascima. Prioritet je vrhunsko krilo, dok su dolasci veznjaka i desnog beka također vrlo izgledni. Pratit će se i situacija s napadačima”, rekao je Romano.

Tonali kao rezervna opcija Manchestera Cityja

Manchester City također traži pojačanja u veznom redu. Prema informacijama Davida Ornsteina iz The Athletica, Nottingham Forest odbio je prvu ponudu za Elliota Andersona.

Romano navodi kako je Tonali jedna od glavnih alternativa Manchesteru Cityju ako pregovori s Nottinghamom Forestom ne budu uspješni. Istovremeno, Arsenal nastavlja pratiti situaciju oko talijanskog veznjaka.

“Manchester City nastavlja pregovore oko Elliota Andersona nakon što je prva ponuda odbijena, no Nottingham Forest traži više od 100 milijuna eura. Sandro Tonali nameće se kao vrlo ozbiljna opcija ako taj transfer ne bude realiziran. Za njega je zainteresiran i Arsenal”, objavio je Romano.

Monreal: Arsenal bi imao najbolji vezni red na svijetu

Bivši branič Arsenala Nacho Monreal smatra da bi dolaskom Tonalija londonski klub dobio možda i najjači vezni red u svjetskom nogometu.

“Ako Arsenal dovede Tonalija, imat će najbolji vezni red na svijetu”, izjavio je Monreal.

Dodao je kako bi istodobno posjedovanje Tonalija, Martina Zubimendija i Declana Ricea bilo teško održivo.

“Prošle godine doveli su Zubimendija za velik novac, pa je situacija komplicirana. Imati Tonalija, Zubimendija i Ricea bilo bi previše. Mogu zamisliti takav scenarij jedino ako bi prodali Zubimendija ili Ricea. Po mom mišljenju, već sada imaju dvojicu najboljih defenzivnih veznjaka na svijetu”, rekao je Monreal.

Najvrjedniji talijanski nogometaš

Prema procjeni Transfermarkta, Tonali je trenutno najvrjedniji talijanski nogometaš. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 80 milijuna eura.

Istu procijenjenu vrijednost u karijeri dosegnuli su još Alessandro Bastoni i Nicolò Barella, dok je Bastoni trenutno procijenjen na 65 milijuna eura, a Riccardo Calafiori na 55 milijuna eura. Tonali je tako izjednačen na vrhu ljestvice najvrjednijih talijanskih nogometaša u povijesti.