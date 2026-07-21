Durdov ostao na klupi u porazu njegovog kluba u Ligi prvaka

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xMikolajxBarbanellx via Guliver Image

U utorak navečer odigrane su brojne utakmice drugog pretkola Lige prvaka, a jedna od njih bila je ona između Fenerbahcea i Gornika iz Zabrzea. Turska momčad za koju nije konkurirao Dominik Livaković je s 1:0 bila bolja od poljskog kluba za koji je nedavno potpisao mladi hrvatski reprezentativac Bruno Durdov.

Fenerbahce je dominirao cijelim susretom te su prema golu Gornika uputili čak 15 udaraca, od čega šest u okvir. Međutim, to im je bilo dovoljno za jedan gol koji je u 37. minuti postigao Talisca.

Tako je Gornik, unatoč tome što je veći dio susreta proveo u podređenom položaju, u Poljsku odnio aktivan rezultat.

Za poljske viceprvake nije nastupio Bruno Durdov koji je ovoga ljeta Hajduk zamijenio Gornikom. On je svoj debi imao u porazu od Lecha u Superkupu da bi sada odsjedio na klupi. Mladi Hrvat je u Poljsku preselio za 900 tisuća eura uz postotak od budućeg transfera.

Za Fenerbahce nije nastupio Dominik Livaković koji je zadobio ozljedu, ali hrvatska “jedinica” također želi i napustiti turski klub. Kao glavni favorit nameće se Dinamo koji se pokušava nagoditi oko odštete.