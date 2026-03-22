Dugopolje žestoko napalo Kolarića: ‘Zli jezici su pomislili da nas je išao namjerno oštetiti, ali i za to treba neki talent’

Branislav Racko via Guliver Image

Nogometaši Dugopolja i Jaruna odigrali su 0:0 u 23. kolu SuperSport Prve NL.

Utakmicu je obilježila sporna situacija u sudačkoj nadoknadi, kada domaćinu nije dosuđen, kako tvrde, očigledan jedanaesterac. Remi je znatno smanjio Dugopolju šanse za plasman u najviši rang hrvatskog nogometa.

U posljednjim trenucima, igrač Dugopolja Mijo Caktaš primio je udarac laktom u glavu u kaznenom prostoru Jaruna, no sudac Patrik Kolarić nije reagirao. Usporena snimka jasno je pokazala prekršaj, ali zbog izostanka VAR-a u drugom rangu odluka nije mogla biti promijenjena.

Dugopolje se putem Facebooka oštro oglasilo protiv suca, a priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Još jedna edukativna večer za naš klub – ovaj put na temu: ‘Što je penal, a što… ipak nije?’ Zahvaljujemo sucima na kreativnom pristupu pravilima nogometne igre. Uvijek je lijepo vidjeti kako se ista situacija može protumačiti na toliko različitih načina – posebno kad se radi o gostujućem kaznenom prostoru.

A kad se već educiramo – vrijedi istaknuti da je cijela utakmica odsuđena na zavidnoj razini ‘kreativnosti’. Umjetnik nekad poznat kao ‘najtalentiraniji hrvatski sudac…’

Međimurskog talenta je nakon Hajduka za kaznu spustilo iz HNL-a u Prvu NL, ali i ovo mu je izgleda prekomplicirano. Zli jezici su pomislili da nas je išao namjerno oštetiti, ali i za to treba neki talent.

Htio je ostati suditi našim kadetima, ali bilo nam je žao djece…”, stoji u objavi.

Podsjetimo, Patrik Kolarić nedavno se našao u središtu pozornosti nakon kaotične četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa u kojoj je Rijeka pobijedila Hajduk na Rujevici. Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec tada je potvrdio da je Kolarić napravio niz pogrešaka, nakon čega je privremeno udaljen sa suđenja.

Ovo je već treće kolo zaredom da Kolarić ne sudi utakmice na najvišoj razini hrvatskog nogometa.