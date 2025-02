Drogba stao u obranu Josea Mourinha: ‘Poznajem ga godinama, on nije rasist!’

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Nekadašnji nogometaš Galatasaraya i Chelseaja, Didier Drogba, stao je u obranu Josea Mourinha nakon optužbi za rasizam.

Mourinho je nakon remija bez golova između njegovog Fenerbahçea i Galatasaraya u turskom derbiju pohvalio slovenskog suca, dok je svom pomoćniku iz Turske poručio da bi derbi bio katastrofa da su pravdu dijelili domaći suci. Uz to, optužen je da je navodno nekim igračima s klupe protivničke momčadi rekao da „skaču kao majmuni“.

Zbog toga su iz Galatasaraya najavili prijavu protiv Mourinha.

„Trener Fenerbahçea, Jose Mourinho, koji redovito u javnosti iznosi pogrdne komentare o turskom narodu otkako je počeo raditi u Turskoj, sada je svojim nemoralnim izjavama dodao i neljudsku retoriku. Stoga obavještavamo javnost da ćemo zbog rasističkih izjava Josea Mourinha podnijeti kaznenu prijavu državnom tužiteljstvu te da ćemo također podnijeti prijavu UEFA-i i FIFA-i“, objavio je Galatasaray.

Povodom toga se na društvenim mrežama oglasio i Didier Drogba, kojem je Mourinho bio poput nogometnog oca u Chelseaju.

„Znate koliko sam bio ponosan što sam nosio žuto-crveni dres i moju ljubav prema najtrofejnijem klubu u Turskoj. Svi znamo koliko rivalstva mogu biti napeta, i imao sam sreću to iskusiti. Vidio sam nedavne komentare o Joseu Mourinhu. Vjerujte mi kada kažem, poznajem Josea xy godina i on nije rasist. Povijest (daleka i nedavna) to potvrđuje. Hajdemo se fokusirati na naše utakmice, bodriti ‘lavove‘ i osvojiti ligu kako bismo se približili petoj zvjezdici“, napisao je Drogba i dodao:

„Kako moj ‘otac‘ može biti rasist? Dajte, ljudi.“

Drogba je za Galatasaray odigrao 53 utakmice, postigao 20 golova i upisao 13 asistencija.