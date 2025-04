Podijeli :

xS.xRosx via Guliver

Borussia Dortmund doživjela je težak poraz 4:0 od Barcelone u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka i pred ispadanjem je iz natjecanja.

Nakon lanjskog finala protiv Real Madrida i četvrtog mjesta u Bundesligi, ove sezone bilježe slabije rezultate. Nuri Sahin je smijenjen, a novi trener Niko Kovač u 13 utakmica ima šest pobjeda, dva remija i pet poraza. Dortmund je trenutačno osmi u ligi, pet bodova iza četvrtog mjesta koje vodi u Ligu prvaka. Do kraja sezone vodi borbu za tu poziciju, a u subotu ih čeka derbi protiv Bayerna.

Ne dohvati li željenu poziciju, iduće sezone bit će bez elitnog europskog natjecanja. O tome u kolumni za Bild piše njemački novinar Michael Makus pod naslovom “Dortmundu prijeti najgori scenarij”.

“Bayern može odahnuti! Nakon poraza protiv Intera (1:2), barem je jedan katastrofalan scenarij definitivno izbjegnut. Za navijače Bayerna, prava noćna mora bila bi da se njihov omraženi rival Dortmund 31. svibnja pojavio u finalu Lige prvaka u Münchenu – bez da je tamo i Bayern.

No, nakon sramotnog poraza Dortmunda 4:0 u Barceloni, taj horor više nije prijetnja za rekordnog prvaka. Svi koji su još sanjali o europskoj slavi sad su svjesni da njihov klub, unatoč lanjskom finalu, više ne pripada europskoj eliti. Ili kako je to kapetan Emre Can rekao: ‘Igrali smo premlako!’

Dvije pobjede u Bundesligi protiv Mainza (3:1) i Freiburga (4:1) svakako su podigle samopouzdanje, ali teško da su ozbiljan pokazatelj spremnosti za ogled s momčadi Hansija Flicka, vrijednom 1.02 milijarde eura (prema Transfermarktu). Pogotovo ako se baš u takvom velikom susretu ponovno pojavi stari problem: nemarni gubitci lopte, ležeran pristup i nesigurna obrana”, piše Makus.

Njemački novinar ističe kako su Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha kvalitativno iznad razine koju trenutno pokazuje Borussia Dortmund.

“Dortmund se mora spasiti od katastrofe ove sezone”, dodaje Makus, pa nastavlja: “Realnost je sljedeća: Borussia se i u Bundesligi mora ozbiljno zabrinuti da ne potone u prosjek. Konkurencija iz Frankfurta, Stuttgarta, Leverkusena, pa čak i Mönchengladbacha, postala je preozbiljna.”

Makus je Kovačevu momčad nazvao “nestabilnom” te istaknuo kako mora dati sve od sebe kako bi okrenula lošu situaciju i osigurala bilo koje europsko natjecanje. “Samo se tako sezona, u kojoj su trenutačno na osmom mjestu, još može spasiti”, ističe Makus.

“Najgorim mogućim scenarijom” opisao je potencijalnu situaciju u kojoj bi Borussia Dortmund idući tjedan ispala iz Lige prvaka. Bila bi to posljednja utakmica u elitnom natjecanju za neko vrijeme, ukoliko se ne podigne na ljestvici Bundeslige u završnici sezone.

“Uz Kovačevu misiju ‘spasimo Europu’ klupska uprava mora krenuti u rekonstrukciju kadra i vodstva”, zaključuje Bildov novinar te podsjeća kako će Dortmund u lipnju i srpnju nastupiti na proširenom Svjetskom klupskom prvenstvu. Zbog toga će vodstvo kluba biti pod pritiskom i imat će manje prostora i vremena za provođenje nužnih promjena.