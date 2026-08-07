Dopisnik blizak Šotičeku: Šego nije trebao vikati na njega, Rakitiću su također svi bili dinamovci…

Podijeli :

Guliver images

Damir Maričić, bivši nogometaš Hajduka, Dinama i Zagreba, već godinama radi kao dopisnik Sportskih novosti iz Basela, pa je izbliza pratio razvoj Marina Šotičeka tijekom njegova boravka u švicarskom klubu.

U posljednje dvije sezone redovito je pratio njegove nastupe, razgovarao s mladim hrvatskim reprezentativcem i davao mu savjete tijekom razdoblja prilagodbe na novu sredinu.

Nakon što je Šotiček u prva dva nastupa za Hajduk pokazao vrlo dobre partije i pobrao brojne pohvale, Maričić je za Sportske novosti analizirao njegov napredak te objasnio zbog čega mladi krilni igrač u splitskom klubu trenutačno djeluje puno bolje nego u Baselu.

“Oduševljen sam kao je krenuo u Hajduku. Više sam puta s njim razgovarao u Baselu, kao da je igrao u nekom grču. Rekao sam mu: “Budi malo bezobrazniji.” Ima jako lagan korak i brz je, ali kad bi prošao igrača, kao da je stalno bio u dvojbi hoće li šutirati ili neće. Izuzetno mi je drago što je sad u Hajduku pucao nakon što bi si stvorio prostor”, kazao je pa nastavio.