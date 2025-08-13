Donnarummin menadžer: PSG je pokazao nula poštovanja, šokirani smo odlukom

Talijanski vratar Gianluigi Donnarumma odlučio je napustiti PSG. Iako je prošle sezone s klubom osvojio Ligu prvaka i francusko prvenstvo, pregovori o novom ugovoru nisu urodili dogovorom
Zbog toga ga trener Luis Enrique nije uvrstio u momčad za UEFA Superkup protiv Tottenhama. O situaciji se oglasio i njegov menadžer Enzo Raiola.
“Šokirani smo postupcima PSG-a. Pokazali su nula poštovanja prema Donnarummi nakon četiri godine u kojima je za njih branio. Razmatramo cijelu situaciju s pravnim timom. Gigio je bio čak i spreman na smanjenje plaće, ali PSG je promijenio uvjete po kojima je trebao potpisati novi ugovor”, rekao je Donnarummin agent za Sky Sports.
Donnarummin ugovor s PSG-om traje do ljeta 2026., no pariški klub ga ne želi izgubiti bez odštete. Prema informacijama Fabrizija Romana, očekuje se da će talijanski vratar napustiti PSG već ovog ljeta, a među zainteresiranima je i Manchester City. Francuzi traže 50 milijuna eura, što se u Engleskoj zasad smatra previsokom cifrom. Kako bi otvorio prostor za njegov dolazak, City bi morao prodati svog prvog vratara Edersona, za kojeg se, navodno, raspituje Galatasaray.
