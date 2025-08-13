Donnarumma će postati novi suigrač Kovačića i Gvardiola!

Podijeli :

Jedan od najboljih golmana na svijetu Gianluigi Donnarumma (26), kojemu ugovor s PSG-om ističe za 11 mjeseci, vjerojatno će karijeru nastaviti u Manchester Cityju.

Francuski dnevnik “L’Equipe” tvrdi da je talijanski vratar već dogovorio ugovorne uvjete s “Građanima”, uključujući i godišnju plaću. No, uprava PSG-a mogla bi “minirati” ovaj transfer, jer traži odštetu od čak 50 milijuna eura.

Donnarumma je u najbogatiji klub na svijetu stigao prije četiri godine iz AC Milana, i to kao slobodan igrač, bez odštete. U svim sezonama iskazao se kao pouzdan golman, pa je sve začudila odluka uprave PSG-a da se odrekne talijanskog reprezentativca.

PSG je već pronašao Donnarummina nasljednika, a riječ je o Lucasu Chevalieru, za kojeg će Lilleu platiti 55 milijuna eura odštete (s uključenim bonusima).