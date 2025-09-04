Donedavni trener Tottenhama preuzima njemačkog velikana?

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver Images

Australski nogometni stručnjak Ange Postecoglou (60) u užem je krugu kandidata za trenersko mjesto Bayer Leverkusena, objavili su njemački mediji.

Naime, Nizozemac Erik ten Hag dobio je otkaz nakon samo dva mjeseca, odnosno tri utakmice za kormilom “Apotekara”, koji su u prva dva kola Bundeslige osvojili tek jedan bod.

Ten Hag će na otpremnini zaraditi 100 tisuća eura za svaki dan na poslu VIDEO / Kramarićev Hoffenheim svladao Leverkusen u debiju ten Haga, slavio i Majerov Wolfsburg

Postecoglou je prošle sezone s Tottenhamom osvojio Europsku ligu, što je klubu donijelo plasman u Ligu prvaka. Europski uspjeh ipak nije bio dovoljan, jer se uprava “Spursa” nikako nije mogla pomiriti s time da su prošle sezone završili na 17. mjestu Premier lige. Zbog toga je Postecoglou na kraju dobio otkaz, a Tottenham je za trenera doveo danskog stručnjaka Thomasa Franka, koji je prethodnih sezona uspješno vodio Brentford.

Njemački mediji navode da bi iskusni Postecoglou bio dobro rješenje za “Apotekare”, koji su u razdoblju tranzicije zbog velikih promjena u igračkom kadru. Australski trener grčkih korijena prije dolaska u Englesku dva je puta bio prvak Škotske sa Celticom, a četiri godine vodio je reprezentaciju Australije (2013-2017).

Njemački mediji tvrde da će Bayer Leverkusen početkom idućeg tjedna objaviti ime novog trenera, ali “Apotekari” nisu jedini koji pokazuju interes za Postecogloua. I turski Fenerbahče, koji je uručio otkaz Joseu Mourinhu, smatra da bi Postecoglou bio dobro rješenje.

