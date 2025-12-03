Donedavni trener Šibenika za SK: ‘Bila mi je čast, ali ovo više nije imalo smisla’

Podijeli :

HNK Šibenik

Marin Oršulić napustio klupu nogometaša Šibenika...

U netom okončanoj jesenskoj dionici u 3.NL skupine jug, odnosno „dalmatinskoj ligi“ nogometaši Šibenika osvojili su 2.mjesto. Jesenski prvak Zagora iz Unešića bježi im 6 bodova, a po mnogima glavni rival za naslov prvaka na trećeligaškom jugu Zadar je tek 4. s čak 10 bodova manje od Unešićana.

U posljednjem 15. kolu jesenskoga dijela Šibenčani su odigrali 1-1 s Jadranom iz Kaštel Sućurca, ali još prije dva tjedna trener Marin Oršulić najavio je odlazak sa Šubićevca. Trideset i sedmogodišnji trener iz Komina je prošle sezone kratkotrajno bio u stožeru Marka Kartela dok je Šibenik vodio bezuspješnu bitku za ostanak u SHNL-u, a sada je otišao iz Šibenika nakon samo 6 mjeseci rada.

“Još nakon poraza od Neretvanca sam ponudio ostavku koja nije bila prihvaćena. No, moja odluka od prije dva tjedna je bila teška ali jednostavno više nije bilo smisla da ostanem. Rekao sam više puta, i opet to kažem, za mene je biti trenerom Šibenika bila velika čast. Jer Šibenik je veliki klub, bez obzira na okolnosti u kojima djeluje zadnje vrijeme, u kojima se našao. Uvijek ću to govoriti”, kaže Marin.

U ovom kratkom razdoblju svašta je prošao na Šubićevcu, od štrajka igrača, tjeranja igrača iz stanova, debelih kašnjenja primanja.

“Svega je bilo i bez obzira koliko to bilo teško, gotovo nemoguće pratiti odlučio sam zajedno s mojim kolegama iz stožera da ću ostati do kraja polusezone. Teško je bilo raditi u okolnostima koje ste spomenuli, igračima poglavito jer mnogima je ta plaća jedini izvor prihoda. Zadnja plaća je bila za 8. mjesec, klub nije plaćao stanarine, režije, snalazili smo se na razne načine, čak iz vlastitih džepova kako god smo mogli…”

Po mnogima je Šibenik prošle sezone izgubio tu prvoligašku bitku jer rezultate i profesionalnost igrača klub nije ni približno pratio. U prvom planu kritika, i to opravdana ide na račun gazde Željka Karajice koji ni u ovom 4. rangu nije redovno izvršavao svoje financijske obveze usprkos datim obećanjima uoči početka sezone.

“Nažalost, nije se ništa promijenilo u odnosu na lanjsku sezonu. Šta da vam kažem, ja čovjeka (vlasnika kluba op.a.) nisam nikada vidio u ovih 6 mjeseci, ne znam u kakvim je problemima. Možda je najbolji čovjek na svijetu, ali ja ne znam zašto se sve ovo događa HNK Šibeniku. Nikoga ne osuđujem, to nije u skladu s mojim uvjerenjima, ja sam vjernik i želim vjerovati da je gospodin Karajica suočen s financijskim problemima koji su se reflektirali na poslovanje kluba. Međutim, to je igračima teško objasniti, posebice u situaciji kada se zna da Šibenik u ovoj ligi ima ambicije biti prvi, i izboriti ulazak u viši rang.”

Unatoč silnim problemima Šibenik je sezonu okončao na 2. mjestu s 29 bodova, s posve novom momčadi, koja nije baš uvijek oduševljavala na terenu. Ali, da je netko prije sezone ponudio ovakav rasplet na zimskoj stanci sigurno bi ga objeručke prihvatio.

“Na ljeto se nije znalo ni hoće li klub uopće postojati, ipak sportski direktor Stipe Bačelić-Grgić i ja smo uspjeli složiti momčad. Praktički od nule. I ta momčad je ostvarila po meni dobar rezultat, ne sjećam se da je netko u ovoj ligi u gostima ostao neporažen cijeli jesenski dio. Nažalost, kod kuće nismo bili tako učinkoviti, više je razloga ali sve u svemu u datim okolnostima nisam nezadovoljan. Naravno, uvijek se može više i bolje…”

Što po Oršuliću čeka Šibenika na proljeće?

“Hmm, ne znam, nemam pojma stvarno. Tko zna što će se događati idućih dana i tjedana. Puno se govori o eventualnoj prodaji kluba, ali ja o tome stvarno ništa ne znam. Ali, ako se nešto pozitivno dogodi, uvjeren sam da Šibenik ima kvalitetu za prvo mjesto i ulazak u viši rang. Svaka čast rivalima, ponajprije Zagori koja je zasluženo jesenski prvak, i na tome čestitam svima u klubu, ponajprije „Mapi“ (prvi čovjek kluba Mario Paić op.a.), ali 6 bodova je itekako dostižno na proljeće. Naravno, pod uvjetom da se HNK Šibenik stabilizira ali to je izvan moje domene”, kazao nam je Oršulić, za kojega je sportski direktor Šibenčana Bačelić-Grgić u više navrata kazao kako je najbolji trener u ovom rangu natjecanju, i sposoban raditi u višim razredima hrvatskog nogometa.

Kako doznajemo Oršulića bi na klupi Narančastih trebao zamijeniti njegov dosadašnji pomoćnik Mehmed Alsipahić, bivši igrač Iskre, Šibenika, Dinama, Rijeke…