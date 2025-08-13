Donedavni stoper Barcelone otišao kod Ronalda i Brozovića: ‘Kad vidiš ponudu, ne vjeruješ’

Inigo Martinez (34) prošlog je tjedna iznenadio odlaskom iz Barcelone i potpisom za saudijski Al Nassr, u kojem su ga dočekali Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović.

U prvom obraćanju nakon transfera, u intervjuu za Onda Vasca , otkrio je pozadinu odluke te ispričao kako je vijest priopćio treneru Hansiju Flicku .

“Razgovarao sam s Flickom po povratku s turneje. Bio sam iskren s njim, jer sam znao da će me savršeno razumjeti, s obzirom na to da mi je ostala još godina ugovora i imam 34 godine. Takvi vlakovi rijetko prolaze i teško je reći ne”, rekao je Martínez, a onda je dodao kako je trener bio iznenađen, ali je sve shvatio:

“Iznenadilo ga je, ali je savršeno shvatio već od druge minute. Bio je to ugodan razgovor i bilo mi je jako žao jer smo imali međusobno poštovanje. Bilo je istovremeno tužno. Nije da je bilo napeto, već puno emocija. Znao sam koliko sam mu važan.”