Donedavni stoper Barcelone otišao kod Ronalda i Brozovića: ‘Kad vidiš ponudu, ne vjeruješ’

Inigo Martinez (34) prošlog je tjedna iznenadio odlaskom iz Barcelone i potpisom za saudijski Al Nassr, u kojem su ga dočekali Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović.
U prvom obraćanju nakon transfera, u intervjuu za Onda Vasca, otkrio je pozadinu odluke te ispričao kako je vijest priopćio treneru Hansiju Flicku.
“Razgovarao sam s Flickom po povratku s turneje. Bio sam iskren s njim, jer sam znao da će me savršeno razumjeti, s obzirom na to da mi je ostala još godina ugovora i imam 34 godine. Takvi vlakovi rijetko prolaze i teško je reći ne”, rekao je Martínez, a onda je dodao kako je trener bio iznenađen, ali je sve shvatio:
“Iznenadilo ga je, ali je savršeno shvatio već od druge minute. Bio je to ugodan razgovor i bilo mi je jako žao jer smo imali međusobno poštovanje. Bilo je istovremeno tužno. Nije da je bilo napeto, već puno emocija. Znao sam koliko sam mu važan.”
Martínez je otkrio da je glavni razlog odlaska bila izdašna financijska ponuda Al Nassra, koju nije mogao odbiti. Dodao je da bi odluka bila teža da je u Barceloni imao dugoročniji ugovor.
“Sigurno bih razmislio da sam imao više od godinu dana ugovora. Nisam imao nisku plaću u Barçi i obitelj je bila sretna. Nije bilo lako donijeti odluku jer sa sobom vodim suprugu i kćeri”, pojasnio je, a onda je o samoj ponudi je rekao:
“Kad vidiš ponudu, ne vjeruješ. Nitko nije spreman vidjeti takve ugovore, barem ja nisam. Ja sam bio nogometni radnik i penjao sam se ljestvicama trudom i znojem, ali kad dobiješ ovakav ugovor, to te iznenadi, pogotovo obitelj.”
Za kraj, izrazio je žaljenje što neće imati priliku zaigrati na obnovljenom stadionu Camp Nou:
“Boli me što nisam tamo. Volio bih zaigrati na njemu”, zaključio je Španjolac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!