Donedavni prvoligaš dobiva novo ime, zvat će se isto kao i Dinamo?

Prema pisanju Šibenik.in, u gradu se već radi na pokretanju novog kluba koji će krenuti od samog dna nogometne piramide. Takav rasplet znači da neće imati pravo na eventualne prihode od budućih transfera bivših igrača starog kluba, ali s druge strane neće naslijediti ni dugovanja ni administrativne probleme, uključujući i eventualne zabrane dovođenja igrača.

Plan je da novi klub zadrži prepoznatljive klupske boje i grb, čime bi se simbolično nastavila tradicija. Ipak, još uvijek nije poznato tko će činiti upravljačku strukturu niti hoće li klub biti organiziran kao udruga građana ili na neki drugi način.

Otvoreno je i pitanje imena. Kao najozbiljniji prijedlozi spominju se HNK Šibenik 1932 i GNK Šibenik, što podsjeća na naziv GNK Dinamo Zagreb, no bez ikakvih dubljih poveznica. Bitno je da naziv ostane dovoljno sličan postojećem kako bi bilo jasno da se radi o nastavku nogometne tradicije kluba koji je trenutno u blokadi i pred gašenjem na kraju sezone. U gradu već postoji i jedan “građanski” klub, ali u košarci – GKK Šibenka.

Jedna od pozitivnih vijesti za budućnost nogometa u Šibeniku jest odluka Hrvatski nogometni savez, koji je omogućio da škola nogometa starog kluba odmah prijeđe u novi, uz zadržavanje svog statusa unutar sustava natjecanja. Time se barem djelomično osigurava kontinuitet razvoja mladih igrača.

U proces donošenja odluke o imenu i budućem smjeru kluba bit će uključeni i najvjerniji navijači, Funcuti, a konačna odluka trebala bi biti poznata uskoro.