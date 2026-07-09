Donedavni izbornik Portugala kandidat za preuzimanje reprezentacije Škotske

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Roberto Martinez spominje se kao jedan od mogućih kandidata za novog izbornika škotske nogometne reprezentacije nakon što je napustio portugalsku reprezentaciju poslije poraza od Španjolske (1:0) u osmini finala Svjetskog prvenstva. Škotska je u međuvremenu ostala bez izbornika jer je Steve Clarke podnio ostavku nakon ispadanja u grupnoj fazi natjecanja.

Škotski mediji navode da bi Martinez mogao biti ozbiljan kandidat, ponajviše zbog svojih veza sa Škotskom. Tijekom igračke karijere nastupao je za Motherwell, a upravo je u toj zemlji 2002. upoznao svoju suprugu. Ranije je vodio Swansea, Wigan i Everton, a ovog ljeta povezivao se i s klupom Celtica prije nego što je ondje imenovan Martin O’Neill.

Nogometni novinar talkSPORT-a Alex Crook smatra da mogućnost Martinezova dolaska nije nimalo isključena. Istaknuo je kako je Španjolac već bio među kandidatima za Celtic te da mu život u Škotskoj ne bi predstavljao problem. Ipak, dodao je da bi za preuzimanje reprezentacije vjerojatno morao pristati na znatno manju plaću od one koju je imao na klupi Portugala. Kao alternativu spomenuo je mogućnost da Škotski nogometni savez pronađe dodatne financijske ulagače, po uzoru na model kojim je SAD angažirao Mauricija Pochettina.

Martinez je tijekom karijere stekao ugled uspješnim radom u Swanseaju i Wiganu, no njegovi rezultati na reprezentativnoj razini posljednjih godina izazvali su brojne kritike. S Belgijom nije ostvario očekivane uspjehe unatoč iznimno kvalitetnoj generaciji igrača, dok je Portugal, koji je slovio za jednog od glavnih favorita Svjetskog prvenstva 2026., pod njegovim vodstvom završio natjecanje već u osmini finala.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio je Ligu nacija s Portugalom 2025., naslov u engleskoj trećoj ligi sa Swanseajem 2008. te FA Cup s Wiganom 2013.

Crook smatra da Martinez nije uspio maksimalno iskoristiti potencijal portugalske reprezentacije, koju opisuje kao jednu od najjačih u njezinoj povijesti, usporedivu s generacijom Luisa Figa i Nuna Gomesa. Prema njegovu mišljenju, Portugal na prvenstvu nije ostavio značajniji dojam, a najveću zamjerku upućuje načinu na koji je Martinez koristio Cristiana Ronalda. Kao primjer istaknuo je Argentinu, koja je cijelu momčad prilagodila Lionelu Messiju kako bi izvukla maksimum iz njegove kvalitete, dok smatra da Portugal nije pronašao odgovarajući način da iskoristi Ronaldove vrline. Uvjeren je da bi Portugal možda ostvario bolji rezultat da je izbornik imao hrabrosti ostaviti Ronalda na klupi protiv Španjolske.

Unatoč kritikama, Crook vjeruje da bi škotski navijači vjerojatno pozitivno prihvatili Martinezov dolazak. Dodao je kako će biti zanimljivo vidjeti u kojem će smjeru krenuti Škotski nogometni savez, posebno nakon turbulentnog razdoblja obilježenog bogatim ugovorom za Stevea Clarkea neposredno prije Svjetskog prvenstva i njegovim odlaskom odmah nakon ranog ispadanja s turnira.