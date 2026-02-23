Donedavni igrač Slaven Belupa ide na Svjetsko prvenstvo?

Podijeli :

xJamiexJohnstonx via Guliver

Ante Šuto (25) ove je zime napravio iskorak u karijeri napustivši Slaven Belupo i prešavši u Hibernian za odštetu od 500 tisuća eura. Iza sebe je ostavio vrlo dobru polusezonu u SuperSport HNL-u s četiri pogotka i šest asistencija, a u Škotskoj je odmah pokazao da može biti pojačanje.

Premda još nije startao od prve minute, u ukupno 113 minuta na terenu zabio je dvaput i jednom asistirao. Pogotkom je srušio Dundee United (1:0), zabio i protiv St. Mirrena (2:0), dok je protiv Celtica namjestio odlučujući gol Kaiju Andrewsu za pobjedu 2:1.

Navijači u Edinburghu već su mu posvetili pjesmu: “Zove se Šuto, došao je iz Belupa, došao je da zabija…”, a škotski mediji sve češće otvaraju pitanje njegova reprezentativnog izbora.

“Ja sam Hrvat i Australac”, poručio je Šuto, potvrdivši da interes postoji. “Da, znaju da imam dvojne korijene. Rado bi me vidjeli u dresu Australije, no vidjet ćemo što će biti. Ja sam i Hrvat i Australac, tako da mogu igrati za obje reprezentacije.”

Istaknuo je i: “Bilo je kontakata s australske strane, ali zasad je sve na početnoj razini. Još ne znam što će se dogoditi. Došao sam ovdje igrati nogomet i na svakom treningu i utakmici dajem sve od sebe.”

Australsku reprezentaciju vodi Tony Popović (52), također hrvatskih korijena, a njegova je momčad u skupini D Svjetskog prvenstva zajedno sa SAD-om, Paragvajom i pobjednikom dodatnih europskih kvalifikacija (Rumunjska, Turska, Slovačka ili Kosovo).