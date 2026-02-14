Donedavni igrač Slaven Belupa briljira na Otoku, zabio je novi pogodak u slavlju svoje momčadi

Podijeli :

xJamiexJohnstonx via Guliver

Hrvatski napadač Ante Šuto nastavio je s odličnim startom u svom novom klubu, škotskom nogometnom prvoligašu Hibernianu, on je u svom trećem nastupu zabio drugi gol, bio je strijelac u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Saint Mirrena u susretu 27. kola.

Šuto je u Hibernian stigao početkom veljače iz Slavena Belupa te je zabio u svom debiju prije 10 dana, a u subotu je potvrdio pobjedu svog novog sastava golom za 2-0 u 66. minuti, samo dvije minute nakon ulaska u igru. Prvi gol na utakmici zabio je Elding u 42. minuti.

Prije par dana je napustio Slaven, a sada je u debiju u 93. minuti donio pobjedu kultnom škotskom klubu

Vicko Ševelj igrao je od 65., a Ivan Dolček od 77. minute za Dundee United u 3-2 gostujućem uspjehu protiv Falkirka.

Peti Hibernian sada ima 42 boda, Falkirk je šesti s 39, Dundee United osmi s 28, a Saint Mirren 10. s 23 boda.

Vodi Hearts s 57 bodova, pet manje ima drugi Rangers, a šest treći Celtic koji je odigrao susret manje.