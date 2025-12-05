Donaldu Trumpu uručena Fifina Nagrada za mir

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Images

Američki predsjednik Donald Trump dobitnik je Nagrade za mir, koju je Međunarodna nogometna federacija (FIFA) prvi put dodijelila.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dodijelio je Trumu nagradu tijekom ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koji je u petak održan u Washingtonu.

Trofej su na pozornicu donijela četiri američka marinca. Osim “Fifa Peace Prize”, američki predsjednik je dobio i medalju koju je odmah stavio oko vrata.

“FIFA-ina nagrada za mir dodjeljuje se svake godine istaknutoj osobi koja je posvećena promicanju mira diljem svijeta svojim nepokolebljivim djelovanjem. Kao i svi ovdje u prostoriji, vidimo slike rata diljem svijeta, kao i svi, patimo za svako dijete koje umre i plačemo sa svakom majkom koja izgubi nekoga koga voli”, kazao je Infantino.

“Želimo živjeti u sigurnom svijetu. Definitivno zaslužujete prvu FIFA-inu nagradu za mir, koju ste i osvojili na svoj način. Uvijek se možete osloniti na moju podršku i podršku nogometne zajednice”, kazao je Infantino.

“Ovo je zaista jedna od velikih počasti u mom životu. Spasili smo milijune života. Kongo je bio primjer. Ubijeno je više od deset milijuna ljudi, a još deset milijuna bi bilo ubijeno. Indija i Pakistan… toliko različitih ratova koje smo uspjeli okončati, a u nekim slučajevima i prije nego što su počeli.. Zahvaljujem na ovoj časti, Svijet je sada mirnije mjesto”, poručio je Trump.

Američki predsjednik se zahvalio Kanadu i Meksiku na prijateljstvu dodavši kako će stvoriti “događaj kakav svijet nikada nije vidio”.

Prvi čovjek krovne nogometne organizacije je nedavno kazao kako ima odličan odnos s Trumpom.

“Imam odličan odnos s predsjednikom Trumpom, kojeg doista smatram bliskim prijateljem”, rekao je Infantino.

“Naravno, on je bio od velike pomoći u svemu što radimo za Svjetsko prvenstvo. Ima nevjerojatnu energiju i to doista cijenim. On djeluje. I radi ono što kaže. Kaže ono što misli. Zapravo izgovara ono što mnogi ljudi također misle, ali se možda ne usuđuju reći”, dodao je prvi čovjek svjetskog nogometa.