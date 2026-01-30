Podijeli :

xYannisxHalasx FIL-18843-0067 via Guliver

Dominik Livaković i službeno se vratio u Dinamo, što je klub objavio putem svojih službenih kanala.

Tridesetjednogodišnji vratar dolazi na posudbu iz turskog Fenerbahčea do kraja sezone, nakon što tijekom cijelog boravka na posudbi u španjolskoj Gironi nije upisao nijedan nastup. Dinamo će Fenerbahčeu za ovu posudbu isplatiti oko 200 tisuća eura odštete.

U dogovoru trenutačno ne postoji opcija otkupa ugovora, no očekuje se da će dva kluba o toj mogućnosti razgovarati do završetka sezone. Podsjećamo, Livaković je u Fenerbahčeu postao višak još prošle sezone u vrijeme kada je momčad vodio Jose Mourinho. Njegova godišnja plaća, procijenjena na oko dva milijuna eura, predstavlja značajan financijski teret za turski klub, koji ga pritom ne želi zadržati ni zbog ograničenja broja stranaca u momčadi.

Povratak na Maksimir

Livaković od dolaska u Gironu prošlog ljeta nije dobio priliku za debitantski nastup, a povratak u Dinamo vidi kao priliku za redovito branjenje uoči Svjetskog prvenstva koje se igra u lipnju. Sportski direktor Dinama Dario Dabac te predsjednik kluba Zvonimir Boban ranije su isticali kako intenzivno rade na njegovu dolasku.

Hrvatski reprezentativni vratar u dresu Dinama upisao je ukupno 293 nastupa prije nego što je u ljeto 2023. godine, uz odštetu od 6,6 milijuna eura, preselio u Fenerbahče. U prvoj sezoni i dijelu druge bio je standardni prvi vratar turskog kluba, no u nastavku prošle sezone Mourinho ga je preselio na klupu.

Na početku aktualne sezone ostao je u Fenerbahčeu, ali je nastupio u samo dvije utakmice. Posljednji put branio je 31. kolovoza protiv Genclerbirligija, u susretu koji je Fenerbahče dobio 3:1. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi četiri milijuna eura.