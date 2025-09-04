Dok drugi klubovi plaćaju astronomske iznose, u Real zvijezde dolaze – besplatno

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Osvrćući se na najrastrošniji ljetni prijelazni rok u engleskoj Premier ligi, u kojem su klubovi potrošili više od tri milijarde funti na ime odšteta za igračka pojačanja, novinarima BBC-a zapeo je za oko jedan zanimljiv detalj, da u Real Madrid nogometne zvijezde dolaze besplatno.

Krenuli su od njemačkog veznjaka Bernda Schustera, koji je nakon osam godina u dresu Barcelone, u ljeto 1988. kao slobodan igrač (bez odštete) prešao u Real. Sljedeća velika nogometna zvijezda bio je danski veznjak Michael Laudrup, koji je nakon pet sezona u dresu Barce, 1994. došao u Kraljevski klub, također bez odštete.

VIDEO / Real tijesno preživio Mallorcu, Madriđanima poništena tri gola VIDEO / Real Madrid na pogon Mbappea slavio protiv Ovieda

Bivši engleski reprezentativac Steve McManaman prošao je omladinsku školu Liverpoola i devet sezona je bio član prve momčadi “Redsa”, da bi 1999. prešao u Real kao slobodan igrač. Branič David Alaba je 2021. stigao iz Bayerna bez odštete, a godinu kasnije i njemački reprezentativac Antonio Rudiger, koji je prije toga igrao za Chelsea.

Ni za Kyliana Mbappea, jednu od najvećih zvijezda današnjice, Real nije morao platiti niti eura odštete, jer je francuski napadač na Santiago Bernabeu stigao prošle godine iz PSG-a kao slobodan igrač.

Ovog ljeta besplatno je trebao doći standardni prvotimac Liverpoola Trent Alexander-Arnold, kojemu je ugovor s “Redsima” isticao 30. lipnja. Real ga je morao prije toga roka registrirati kako bi mogao za njih zaigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu, a Liverpool se je inatio i na kraju je uspio izvući od Reala deset milijuna eura na ime odštete. No, za Real je takav iznos sitniš, pa se može reći da su i Alexander-Arnolda praktično dobili besplatno.