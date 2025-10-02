Dobre vijesti za navijače Arsenale: Topnici žele produžiti ugovor sa Sakom

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Najbolji igrač Arsenala trebao bi ostati na Emiratesu.

Nakon što su potpisali novi petogodišnji ugovor sa stoperom Williamom Salibom, uprava Arsenala nada se da će uskoro produžiti suradnju s još jednim ključnim nogometašem Topnika, krilnim napadačem Bukayom Sakom (24), objavili su britanski mediji.

Saka je prošao omladinsku školu Arsenala, a u prvu momčad probio se prije šest godina. U 269 utakmica zabio je 72 gola i tome je dodao jednak broj asistencija. Za englesku reprezentaciju je u 44 utakmice upisao 12 pogodaka i osam asistencija.

Aktualnim ugovorom Saka je vezan uz Arsenal do lipnja 2027. godine. Novim ugovorom postao bi, uz Kaija Havertza, najplaćeniji igrač “Topnika”. Havertz godišnje zarađuje 16,7 milijuna eura.

“Koliko ja znam Saka je izuzetno zadovoljan u dresu Arsenala. Svi znaju koliko je on važan igrač za nas i nadam se da će pitanje novog ugovora uskoro biti riješeno”, izjavio je nedavno trener Mikel Arteta.