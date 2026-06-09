Dinmovac zabio za Filipine u emotivnoj utakmici nakon velike tragedije

Paul Bismarck Tabinas nastavio je dobre nastupe u dresu filipinske reprezentacije. Desni bek Dinama bio je među strijelcima u uvjerljivoj pobjedi Filipina nad Mjanmarom rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici.
Dinamov nogometaš zabio je pogodak za 2:0 u 54. minuti, a cijelu je akciju praktički odradio sam. Krenuo je s desne strane terena, sjajnim potezom izbacio svog čuvara, odigrao dupli pas s Coleom Mrowkom i potom mirno poslao loptu pokraj vratara Sanna Sata Nainga.
Tabinas je tako potvrdio dobru formu koju je pokazao i po dolasku u Dinamo. Iako je u svojoj prvoj sezoni na Maksimiru dobio ograničenu minutažu te upisao samo tri nastupa, ostavio je vrlo dobar dojam ostvarivši tri asistencije i osvojivši simpatije navijača borbenim pristupom i energijom na terenu.
Utakmica protiv Mjanmara za Filipince je imala i posebno emotivno značenje jer je odigrana samo dan nakon razornog potresa koji je pogodio južni dio zemlje. U potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je pogodio otok Mindanao, život je izgubilo 19 osoba.
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