Dinmovac zabio za Filipine u emotivnoj utakmici nakon velike tragedije

Tabinas je tako potvrdio dobru formu koju je pokazao i po dolasku u Dinamo. Iako je u svojoj prvoj sezoni na Maksimiru dobio ograničenu minutažu te upisao samo tri nastupa, ostavio je vrlo dobar dojam ostvarivši tri asistencije i osvojivši simpatije navijača borbenim pristupom i energijom na terenu.

Utakmica protiv Mjanmara za Filipince je imala i posebno emotivno značenje jer je odigrana samo dan nakon razornog potresa koji je pogodio južni dio zemlje. U potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je pogodio otok Mindanao, život je izgubilo 19 osoba.