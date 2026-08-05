Dinamu se smiješi astronomska zarada: Evo kakvo je bogatstvo blizu nakon visoke pobjede

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Uvjerljivom pobjedom 5:0 u prvome susretu protiv Kauno Žalgirisa, Dinamo se doveo na sam prag plasmana u play-off Lige prvaka.

Iako Modre prije potvrde prolaska i okršaja s norveškim Vikingom očekuje odraditi uzvrat u Litvi, visoka prednost širom im je otvorila vrata prema masivnim financijskim prihodima.

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Potvrdom prolaza protiv Kauno Žalgirisa, Zagrepčani bi osigurali najmanje ligašku fazu Europske lige. Čak i u slučaju eventualnog ispadanja u play-offu od Vikinga, klub bi za eliminaciju na toj stepenici (4,29 milijuna eura) te sam ulazak u Europsku ligu (4,31 milijun eura) u blagajnu spremio zajamčena 8,6 milijuna eura, i to bez uračunatih sponzorskih, TV i rezultatskih bonusa. U Europskoj ligi svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi dodatnih 450.000, a remi 150.000 eura.

S druge strane, preskoče li nakon Litavaca i Norvežane te izboriti plasman u ligašku fazu Lige prvaka, Modre bi dočekao pravi financijski procvat — fiksno 18,62 milijuna eura za sam ulazak među 36 najboljih. Uz pobjedu u elitnom natjecanju koja vrijedi 2,1 milijun eura te remi od 700.000 eura, ukupna zarada Dinama u Ligi prvaka mogla bi na kraju sezoni premašiti i 30 milijuna eura.