‘Dinamu je rezultat bolji od igre, ono što su pokazali protiv Gorice zalog je optimizma za Hajduk’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Bivši igrač i trener Hajduka Ante Miše osvrnuo se na nedavne igre Dinama i Hajduka, a onda je i najveći hrvatski derbi, koji će se odigrati ove subote od 15 sati na Maksimiru.

“Dinamo je pobijedio (op.a. Goricu), ali me nije oduševio. I Hajduk i Dinamo u derbi ulaze sa puno problema, odnosno neuvjerljivim recentnim izdanjima. Ne mogu reći da ne zaslužuju biti na vrhu, ali nisu u velikoj formi. Onda vam je jasno kakva je konkurencija kada su se Hajduk i Dinamo odvojili od ostatka lige“, rekao je Miše za Germanijak, a onda nastavio sa svojom analizom: “Dinamo ima problem kada im se ekipa vrati u niski blok. Stvorili su privid dominacije, postigli su pogodak iz individualne akcije, ali pored toga nisu imali konkretnih prilika. Dojma sam da je Arber Hoxha u najboljoj formi među Modrima, na njega treba obratiti najveću pozornost u derbiju. Može asistirati, opasni su mu šutevi. Suigrači mu pak nisu bili u nekom posebnom izdanju, kao ni u proteklim dvobojima. Dinamu treba čestitati što je izbio na prvo mjesto, ali rezultat im je bolji od igre. Ono što su prikazali protiv Gorice zalog je optimizma Hajduka za subotu.” Ususret derbiju Dinama i Hajduka: Evo kakav je međusobni omjer Kovačevića i Garcije Šok za Dinamo: Prvotimac otpao do kraja polusezone, dijagnosticirana mu je mononukleoza!

Otkrio je kakav Hajduk očekuje u derbiju:

“Za Hajduk je bolje da se u ovom trenutku derbi igra u Zagrebu. Poljud ti uvijek nalaže žestoki napad, a u Maksimiru može Garcia odigrati i malo opreznije. Vjerujem da neće inzistirati isključivo na posjedu i ‘build upu’ iz zadnje linije. Ponekad treba biti i malo pragmatičan, očekujem da će igrati srednjem bloku, jer Hajduk nema brze igrače koji mogu pobjeći u tranziciji.”

Dvojba hoće li Livaja krenuti od prve minute ili ostati na klupi traje već gotovo mjesec dana i postala je jedna od glavnih tema uoči derbija:

“Za mene nema dvojbe, Livaja je igrač koji mora krenuti od prve minute u Derbiju, sve ostalo su prazne floskule. Po mom sudu, morao je igrati od početka i protiv Rijeke i protiv Varaždina. Livaja je bez ikakve sumnje najveći prostor za napredak Hajduka, takvog igrača nema na hrvatskim travnjacima. Ne mogu ni zamisliti da Hajduk istrči u Maksimiru, a da Livaja ostane na klupi. Hajduk sa Livajom i bez Livaje to nije ista momčad.”

Koja je najbolja pozicija Livaje? Tko seli na klupu ako Livaja ulazi?

“Najbolja pozicija je ‘desetka’, mjesto iza Šege. Iz ekipe bi izvadio jednog veznog, Pajazitija. Krovinović i Sigur u tandem izgledaju kao najbolji tandem u sredini terena.”

Ima li Hajduk imperativ u derbiju s obzirom da su Bijeli ipak bod iza lidera Dinama?

“Nema imperativa, jer dugo je prvenstvo, nakon derbija ima još 20 utakmica. Dapače, čak bih rekao da je veći imperative na leđima igrača Dinama. Igraju na svom terenu, pred svojim navijačima koji će tražiti pobjedu i juriš od prve minute. Čak i da Dinamo pobijedi, da ode na ‘plus četiri’, dosadašnji tijek sezone pokazao je da takva prednost ne jamči sigurnost na vrhu.

Derbi je utakmica koja će svojim epilogom više pružiti psihološku prednost, nego izrazitu bodovnu. Hajduk definitivno ima širinu kadra da bi mogao konkurirati Dinamu. Bit će ovo još jedno izjednačeno prvenstvo.”