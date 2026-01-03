Vodećima opet visoke kazne, Dinamo će platiti zbog ZDS te poruke Tomaševiću

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za 18. kolo HNL-a, javlja HNS.

Najveću kaznu platit će Dinamo, ukupno 12.000 eura, od čega 5.000 eura zbog rasizma i diskriminacije. Među prekršajima spada i transparent “Za dom spremni! I kaj ćemo sad, gradonačelniče”, kojim su BBB na kažnjiv način izrazili podršku Thompsonu u sukobu s Tomislavom Tomaševićem.

Hajduk mora platiti 10.700 eura zbog pirotehnike, ali i također rasizma i diskriminacije. Ipak, Hajduk je završio kao “antijunak” prvog dijela sezone jer zbog Torcide ukupno mora platiti 146.550 eura, plus 39.000 eura za huligansko divljanje tijekom Kupa u gostovanju kod Cibalije u Vinkovcima. Hajduk je kažnjen praktički za svaku prvenstvenu utakmicu.

Dinamova ukupna kazna za polusezonu iznosi 146.000 eura zbog ponašanja Bad Blue Boysa.

Kazne za 18. kolo

Dinamo – Lokomotiva (20. prosinca 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 7000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 5000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 eura.

Hajduk – Vukovar 1991 (21. prosinca 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6200 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4500 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.700 eura.

Rijeka – Gorica (21. prosinca 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6000 eura