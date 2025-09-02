Dinamovo proljeće objavilo listu kandidata: Evo tko bi trebali biti prvi Bobanovi suradnici u Dinamu

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Dinamovo proljeće objavilo je listu kandidata za Nadzorni odbor Dinama, nakon što se već zna da je Zvonimir Boban nositelj liste.

Dinamo je prije nekoliko dana usvojio novi Statut koji je Grad Zagreb i službeno potvrdio, a Velimir Zajec, uz najavu da se povlači s mjesta predsjednika, već je raspisao izbore za novu Skupštinu.

Nositelj liste Dinamovo proljeće je Zvonimir Boban, a sada su predstavljeni i njegovi suradnici. Na listi su tako: Frano Šušnjara, Mislav Ante Omazić, Zrinko Hržić, Saša Pavličić Bekić, Tomislav Globan, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Ivan Nauković i Krešimir Mlinarić.

“Nakon što smo već predstavili Zvonimira Bobana, nositelja naše liste i kandidata za novog Predsjednika GNK Dinamo, upoznajte sljedećih devet imena na izbornoj listi Dinamovog proljeća.

Većini Dinamovaca već poznata lica, ovi istaknuti proljećari naši su kandidati za članove Nadzornog odbora, tijela koje prema novom Statutu objedinjuje dosadašnji Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Frano Šušnjara naš je kandidat za predsjednika Nadzornog odbora, a dr. sc. Mislav Ante Omazić za zamjenika predsjednika.

Izbori u GNK Dinamo održat će se 13. rujna, a pravo glasa na njima imat će isključivo oni koji su bili članovi GNK Dinamo u 2024. godini te su obnovili članstvo za 2025. godinu najkasnije do 5. rujna.”