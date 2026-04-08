Dinamovi velikani oprostili se od Zajeca – to dovoljno pokazuje kakav je bio čovjek i igrač

Bogdan je bio i dio momčadi koja je osvojila kontroverzni naslov 1979. u tzv. “slučaju Tomić”, kao i Kup 1980., a 1983. godine podigao je isti trofej kao kapetan ekipe.

Nakon odlaska iz Dinama karijeru je nastavio u Karlsruher SC, gdje je također ostavio dubok trag i postao kapetan momčadi.

“Naš Čeči, kako smo ga svi od milja zvali, bio je sjajan, iznimno pošten dečko. Bili smo cimeri. Svi ga znamo kao odličnog igrača, bio je i špica i stoper, imao izvanredan odskok, kao da je ‘stajao u zraku’, kak’ se veli. Znao je i zabiti, a pritom je i čuvao obranu, bio je dobar na svim pozicijama. Svi smo ga voljeli”, istaknuo je Velimir Zajec, Bogdanov dugogodišnji suigrač, sadašnji počasni predsjednik Dinama.

“Rijetko možete naći tako dobrog i plemenitog čovjeka. Bio je veliki centarhalf Dinama. Posebno su ga cijenili u inozemstvu, bio je kapetan Karlsruhea i jedan od stožernih igrača. Uvijek je bio vedar, sa širokim osmijehom… Plemenita duša, nikad ni o kome nije izgovorio lošu riječ. Oličenje dobrote”, provukao je nekadašnji znameniti Dinamov kapetan Marko Mlinarić, donosi tportal.hr.

Ispraćaj je predviđen za petak, 10. travnja, u 15 sati na groblju u Murskom Središću.