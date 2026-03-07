Dinamovac sa samo 31 godinom odlazi u mirovinu?

Nekada jedan od najperspektivnijih Dinamovih stopera, koji je dogurao i do hrvatske reprezentacije, karijeru je obilježio niz teških ozljeda koje su mu uvelike usporile razvoj.

Kako pišu Sportske novosti, Periću ugovor s Dinamom traje do 15. lipnja 2026., a sve upućuje na to da bi tada mogao završiti igračku karijeru. Danas 31-godišnji branič zbog ozljeda je propustio više od 150 utakmica u Dinamovu dresu, a procjenjuje se da je izvan terena proveo više od tri i pol godine. U posljednje dvije i pol godine praktički nije igrao ozbiljan nogomet.

Perić je u Dinamo stigao iz Osijeka kao mladi igrač te se s vremenom izborio za mjesto u prvoj momčadi i nastupe u Ligi prvaka. Za Modre je ukupno odigrao 184 utakmice, pritom postigao 15 golova i upisao sedam asistencija.