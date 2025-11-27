Dinamov vratar: Da nam je pogodak bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru

Mateo Lisica ubacio je s desne strane do Monsefa Bakrara, koji je glavom poslao loptu u prvi kut francuskog gola. Ipak, glavni sudac, Škot John Beaton, poništio je pogodak zbog prekršaja alžirskog napadača. Snimke pokazuju da je Bakrar imao ruku na leđima braniča, ali unatoč tome igrači Dinama nisu mogli sakriti razočaranje i nisu se složili s odlukom suca.

Ivan Filipović (31), golman Dinama, nakon utakmice dao je izjavu za Arenu Sport: “Europski debi? Kad izgubiš 4:0, ne može biti pozitivan debi. Žao mi je što je tako ispalo. Ljudi su bili bolji, treba im čestitati. Dali smo sve od sebe. Moramo se okrenuti prvenstvu, to nam je najbitnije.

Idemo dalje i ne smijemo klonuti. Da nam je gol bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Umjesto da vodiš 1:0, primiš gol, brzo i za 2:0. Onda je bilo jako teško, oni su jako brzi, dobri su u kontranapadima. Danas su nas kaznili.

Za mene je ovo novo iskustvo, nemam puno europskih utakmica, ovo mi je prva. Sigurno ću je pamtiti, ali i sigurno želim što prije zaboraviti da sam primio četiri gola. Svjesni smo svoje kvalitete i ovaj poraz nas sigurno neće previše utući. Idemo skupiti glave i što prije se oporaviti te ispraviti to novom pobjedom u prvenstvu.”