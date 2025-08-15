Dinamov trener: Pobjeda me podsjetila na 2017. kada sam izbacio još jednog hrvatskog giganta, Dinamo

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Ilir Daja je nakon novog europskog uspjeha protiv Hajduka potvrdio status trenera koji zna izbaciti hrvatske klubove.

Dinamo City je u uzvratu u Tirani, nakon produžetaka, pobijedio 3:1 i tako preokrenuo Hajdukovu prednost 2:1 iz prve utakmice na Poljudu.

“Danas smo pokazali drugo lice. Ali i u Splitu smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, dobro smo se pripremili. Naši igrači pokazali su ogromnu želju. Čestitam im. Osjećam se sjajno. Ova pobjeda vratila me je u ljeto 2017. kada sam kao trener Skenderbeua u play-offu Europa lige eliminirao drugog giganta hrvatskog nogometa, zagrebački Dinamo. Vrlo smo sretni svi zajedno i ovo je predivan osjećaj.”