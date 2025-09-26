Dinamov suparnik u Europa ligi smijenio trenera

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Henrik Rydström (49) više nije trener Malmöa, suparnika Dinama u Europa ligi.

Klub mu je uručio otkaz nakon poraza od Ludogorca (1:2) u 1. kolu, uz obrazloženje da su rezultati i igre već dulje nezadovoljavajući. Odlazi i njegov pomoćnik Theodor Olsson, a Malmö traži novog trenera koji će momčad voditi i protiv Dinama 25. listopada.

Rydström je na klupi od početka 2023., osvojio je tri trofeja (naslov prvaka i dvostruku krunu) te dvaput izborio skupine Europa lige, no momčad je trenutno tek šesta u švedskom prvenstvu.

“Nismo uspjeli ostvariti željeni sportski napredak unatoč uloženim naporima, što je razlog za ovu odluku. Zahvaljujemo Henriku na njegovoj predanosti; osvojiti dva naslova prvaka i jedan kup, uključujući i duplu krunu, jamči mu vječno mjesto u plavoj knjizi rekordera”, rekao je predsjednik kluba Anders Pålsson.