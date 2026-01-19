Dinamov mladi talent novi je igrač Rijeke, ugovor je potpisan do 2029.

Branko Pavić (19) službeno je postao novi igrač Rijeke, objavio je aktualni hrvatski prvak. Mladi vezni nogometaš stigao je s Maksimira, a s klubom s Rujevice potpisao je ugovor koji vrijedi do 2029. godine.
Nogometno odrastanje započeo je u Tekstilcu, potom je preko Dubrave stigao u Dinamo, gdje je upisao 12 nastupa za prvu momčad. Uoči transfera u Rijeku nastupao je za Dubravu u Prvoj NL.
“Jako sam zadovoljan što sam u Rijeci. Došao sam kako bih nastavio razvijati svoju karijeru i još više napredovati. Rijeka je velik klub, lijep grad, dobra sredina, koliko sam vidio cijeli grad živi za klub, a meni je želja svojim igrama pomoći Rijeci u ostvarenju svih ciljeva. Želja mi je igrati, dat ću sve od sebe da pokažem svima da mogu računati na mene”, rekao je Branko Pavić.
Branko Pavić, 19-godišnji defanzivni veznjak, novi je igrač HNK Rijeka 🔵⚪️
🗞️👉https://t.co/P1HLODMDi2#HNKRijeka #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/R9FAYpPhTm
— NK Rijeka (@NKRijeka) January 19, 2026
Rijeka ga je predstavila kao igrača defanzivnih karakteristika, darovitog zadnjeg veznog koji ima puno prostora za realizirati svoj talent. “Uvijek ću dati sve od sebe za momčad. Mislim da sam borben, volim igrati s loptom, mislim da imam i mirnoću, a po poziciji sam šestica”, kazao je i poslao poruku navijačima:
“Mogu obećati da ću dati sve od sebe za ovaj klub, da ću se boriti na svakoj utakmici i truditi se da ih što više usrećim.”
Pavić je za prvu momčad Dinama odigrao ukupno 11 službenih utakmica, među kojima se posebno ističe nastup u Ligi prvaka protiv Borussije Dortmund, čime je ostvario debi u elitnom klupskom natjecanju. Dinamo mu se zahvalio i zaželio puno sreće u nastavku karijere.
