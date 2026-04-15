Dinamo zaradio najveću kaznu za proteklo kolo SHNL-a

Sportspressphoto_SPR57760 via Guliver

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 29. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi službena stranica lige.

Vukovar 1991 – Dinamo (13. travnja 2026.)

Vukovar 1991

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.500 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.700 eura

Hajduk – Gorica (12. travnja 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 3.300 eura

Rijeka – Osijek (12. travnja 2026.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.500 eura