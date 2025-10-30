Dinamo za pet milijuna eura dovodi novog napadača?!

Dinamo ni nakon pola godine ne odustaje od dovođenja rumunjskog napadača Louisa Munteanua, bivšeg kapetana U-21 reprezentacije i najboljeg igrača Cluja.
Rumunjski mediji navode da Cluj, zbog financijskih problema, razmatra prodaju 23-godišnjaka koji je prošlog ljeta stigao iz Fiorentine za 2.5 milijuna eura.
Iako je klub tada tražio 20 milijuna i odbio Dinamovu ponudu od 7.5 milijuna, sada bi ga mogao pustiti za oko pet milijuna eura. Predstavnici Cluja navodno su ovog vikenda boravili u Vinkovcima na pregovorima s Dinamom.
Munteanu je ove sezone upisao dva gola i dvije asistencije, dok je prošle zabio 25 uz tri asistencije. Za mladu reprezentaciju Rumunjske upisao je 20 nastupa i šest golova, a za seniorsku tri nastupa i jedan pogodak.
Dinamo je ljetos tražio pojačanje u napadu te je doveo Diona Drenu Belju i Monsefa Bakrara, dok su oni i Sandro Kulenović zasad najefikasniji – Beljo ima sedam, a Kulenović i Bakrar po osam golova.
