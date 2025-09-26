Dinamo uoči gostovanja u Srbiji poslao poruku navijačima

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx by Guliver

Dinamo 2. listopada igra utakmicu 2. kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva.

Susret počinje u 21 sat, a iako je formalni domaćin Maccabi, zbog posebnih okolnosti utakmica će se odigrati u Bačkoj Topoli u Srbiji, a Dinamo je prenio svojim navijačima preporuku UEFA-e.

“GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.

Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s UEFA-inim pravilnicima i procedurama“, stoji u objavi Dinama.